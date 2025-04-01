Событие охватывает всю Россию.

В Коврове Владимирской области прошел фестиваль спорта «Сила России». Как рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин, событие было организованно в рамках Всероссийского спортивного марафона.«Этот масштабный проект охватывает множество городов, вовлекая в активный образ жизни тысячи россиян всех возрастов», — уточнил Игошин.Спортсмены из Спортивной школы и Мотодрома Арена продемонстрировали свои навыки в различных дисциплинах. По итогам соревнований команды распределились по местам: учащиеся Спортивной школы заняли первое место в спортивной гимнастике, Мотодром Арена в легкой атлетике, а команда Спортивной школы по художественной гимнастике была награждена за волю к победе. Фестиваль стал ярким событием, способствующим популяризации активного образа жизни в Коврове.