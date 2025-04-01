Врач признал свою вину.

Владимирский врач, заведующий патологоанатомическим отделением ГКБ скорой помощи, осужден за получение взяток от ритуальщиков. Как сообщила прокуратура региона, мужчина, действовавший с января 2021 года, за деньги оформлял документы на умерших жителей в приоритетном порядке.Его задержали с поличным во время передачи взятки. Суд признал медика виновным в коррупции и назначил штраф в 3,7 миллиона рублей, также он лишен права занимать должности в госорганах на пять лет.Напомним, ранее мы писали, что