Мэрия утвердила новое положение.

Во Владимире вводится конкурсный отбор директоров для школ, детских садов и учреждений культуры и спорта. Мэрия утвердила новое положение, направленное на повышение прозрачности и профессиональной оценки кандидатов.Конкурс пройдет в два этапа: сначала комиссия проверит документы, затем финалисты представят трехлетнюю программу развития учреждения. Участвовать смогут кандидаты без судимости с соответствующей квалификацией. В случае отсутствия заявок конкурс будет признан несостоявшимся, а победитель, отказавшийся от должности, будет заменен вторым участником или начнется новый отбор.Напомним, ранее мы писали, что