Во Владимире на улице Тракторной случился пожар. Мужчину из горящей квартиры пришлось выносить спасателям – он успел надышаться угарным газом. Пожар произошел сегодня, 1 апреля. В 11:22

Во Владимире на улице Тракторной случился пожар. Мужчину из горящей квартиры пришлось выносить спасателям – он успел надышаться угарным газом. Пожар произошел сегодня, 1 апреля. В 11:22 загорелась квартира на восьмом этаже дома №1А на улице Тракторной. На место выехали 13 спасателей и 6 единиц техники. Как рассказали в МЧС области, в горящем помещении находился