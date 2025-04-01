Клещи начали кусать жителей Владимирской области. За прошедшую неделю медики помогли пятерым пострадавшим, среди которых трое взрослых и двое детей. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Клещи начали кусать жителей Владимирской области. За прошедшую неделю медики помогли пятерым пострадавшим, среди которых трое взрослых и двое детей. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Зараженных какими-либо заболеваниями клещей не обнаружено. Случаев энцефалита во Владимирской области не зарегистрировано. Специалисты напоминают, что если к вам присосался клещ, правильнее всего будет пойти с ним в больницу. Там паразита