Жительница Московской области зарегистрировала несуществующего ребенка по двум адресам Владимирской области получила на него пособия. Эту схему женщина проворачивала также в Московской и

Жительница Московской области зарегистрировала несуществующего ребенка по двум адресам Владимирской области получила на него пособия. Эту схему женщина проворачивала также в Московской и Брянской областях, обворовав государство на чуть более чем 800 000 рублей. Историю рассказали в пресс-службе прокуратуры 33-его региона. Еще в сентябре 2020 года женщина вместе с неизвестным лицом сделала свидетельство о рождении