В Роспотребнадзоре поделились статистикой заболеваемости ОРВИ и ковидом. На 13 неделе (с 24 по 30 марта) в области заболеваемость ОРВИ упала на 18,2%. В больницы области с симптомами этой инфекции

В Роспотребнадзоре поделились статистикой заболеваемости ОРВИ и ковидом. На 13 неделе (с 24 по 30 марта) в области заболеваемость ОРВИ упала на 18,2%. В больницы области с симптомами этой инфекции обратились 11 169 человека и 3 332 – в медучреждения Владимира. Заболеваемость ковидом снова резко снизилась на 38,9%: за неделю врачи диагностировали коронавирус у 15