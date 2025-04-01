Не хулиганство, а настоящее признание в убийстве. 38-летний житель Лакинска ответит в суде за то, что зарубил своего знакомого накануне Нового года. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома

Не хулиганство, а настоящее признание в убийстве. 38-летний житель Лакинска ответит в суде за то, что зарубил своего знакомого накануне Нового года. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома области. 28 декабря прошлого года обвиняемый встретил на улице 46-летнего приятеля и позвал его к себе домой на улицу Жуковского выпить. Посиделка прошла, мягко говоря, не очень: