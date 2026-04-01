Для участия нужно подать заявление в Отделение СФР и выбрать страховую сумму.

С 1 января Отделение СФР по Владимирской области запускает трёхлетний эксперимент: самозанятые смогут получать выплаты по больничным. За первые три месяца к проекту присоединились 225 самозанятых.Для участия нужно подать заявление в Отделение СФР и выбрать страховую сумму — 35 000 или 50 000 рублей за месяц нетрудоспособности. Ежемесячный взнос — 3,84 % от неё: 1 344 или 1 920 рублей.Право на выплаты возникает через 6 месяцев уплаты взносов (либо после разовой оплаты за год): сначала — до 70 % страховой суммы, после года — 100 %.Больничный можно оформить при болезни самозанятого, ребёнка или взрослого родственника.