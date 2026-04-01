В десяти регионах России зафиксирована вспышка пастереллёза — опасной инфекции, поражающей животных. Владимирская область принимает превентивные меры: готов противоэпизоотический отряд, идёт проверка запасов дезинфицирующих средств и учёт сельхозживотных. Об этом рассказал глава Госветинспекцией Александр Григорьев.Одновременно растёт число случаев бешенства: выявлено семь очагов заболевания у домашних и диких животных. В этом году закуплено 300 тысяч доз вакцины — прививки делают бесплатно в районных ветстанциях, а для диких зверей раскладывают «лечебную» подкормку.При этом охват вакцинацией домашних питомцев растёт медленно: в 2024 году привито 52 тысячи кошек и собак, в 2025‑м — 57 тысяч.