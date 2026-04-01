В Кольчугино Владимирской области 9‑летняя девочка упала в открытый люк у дома № 1 по улице Матросова. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. ЧП произошло 31 марта.Ребёнок гулял с подругой и наступил на ветхий деревянный настил, закрывавший люк. Спасатели достали девочку со дна котлована, ей оказали медицинскую помощь. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.