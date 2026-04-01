Они угрожали директору местного магазина.

Двое вымогателей из Собинки Владимирской области приговорены к 7,5 и 8 годам колонии строгого режима за попытку получить 5,2 млн рублей от директора местного магазина. Об этом сообщила прокуратура региона.В июне прошлого года злоумышленники, посчитав женщину виновной в ДТП с их автомобилем, угрожали убийством и поджогом машины, требовали 50 тысяч долларов (более 4,2 млн рублей), а затем ещё 1 млн рублей. Для устрашения они оставили на капоте авто повреждённую деталь с траурной лентой и порезали колёса.Дело завели по статьям о вымогательстве в особо крупном размере и умышленном повреждении имущества. Приговор пока не вступил в силу.