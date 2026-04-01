Во Владимирской области продолжается наблюдение за паводковой обстановкой. По состоянию на 31 марта подтоплены 122 участка и 3 участка автомобильных дорог и 4 низководных моста.Непростая ситуация сложилась в Александровском округе, где вода накрыла 1 дорогу и 2 низководных моста (населённые пункты Мостищево, Рождествено и Песочная).В Собинском округе под водой оказались 1 дорога, 2 моста и 5 приусадебных участков (населённые пункты Хреново, Новосёлка, Чижово и микрорайон Малые Сокольники);В Судогодском округе затоплены 19 приусадебных участков и 1 участок дороги (город Судогда), а в городском округе Покров под водой — 70 участков в СНТ («Берёзка», «Волгарь», «Волгарь-1», «Волгарь-2»).МЧС сообщает, что жилым домам вода не угрожает, жизнеобеспечение людей не нарушено, эвакуация не нужна. На случай ухудшения ситуации готова группировка спасателей: более 6 500 человек и почти 1 900 единиц техники.