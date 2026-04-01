Злоумышленники несколько дней запугивали пенсионера, убеждая, что его сбережения под угрозой.

Владимирские полицейские и сотрудники банка предотвратили мошенничество на 10 млн рублей в отношении 78‑летнего мужчины. Злоумышленники несколько дней запугивали пенсионера, убеждая, что его сбережения под угрозой.Сотрудники банка, заметив растерянность клиента, сообщили в полицию. Старший участковый Анастасия Манькова за 20 минут убедила мужчину прекратить общение с аферистами — деньги остались в сохранности. Сотруднице банка вручили благодарность.Полиция отметила важность взаимодействия с банками, а администрация напомнила: сотрудники банков и ведомств никогда не требуют снимать деньги и не угрожают «уголовной ответственностью» по телефону.