На прошлой неделе деревня Пировы‑Городищи в Вязниковском районе стала площадкой для проведения масштабной медицинской акции «Поезд здоровья».
На прошлой неделе деревня Пировы‑Городищи в Вязниковском районе стала площадкой для проведения масштабной медицинской акции «Поезд здоровья». Инициаторами мероприятия выступили руководство Вязниковской районной больницы совместно с общественным советом Женского движения партии «Единая Россия».
Март, символизирующий обновление и пробуждение природы, стал подходящим временем для акцента на вопросах женского здоровья — ведь этот месяц традиционно ассоциируется с чествованием женщин.
Жители деревни и близлежащих населённых пунктов получили возможность пройти комплексное медицинское обследование. Взрослые смогли проконсультироваться у опытных специалистов: акушера‑гинеколога; терапевта; дерматолога (с проведением дерматоскопии новообразований кожи); специалистов по УЗИ и ЭКГ‑диагностике.
Также проводился забор анализов.
В мероприятии участвовали медики из нескольких учреждений: Центральной районной больницы № 2; Областного перинатального центра; Вязниковской районной больницы.
Особую ценность представляло присутствие мобильного маммографа из Муромской центральной больницы — благодаря ему женщины старше 40 лет смогли пройти важное профилактическое обследование прямо на месте.
Главный врач Вязниковской районной больницы Светлана Максимова подчеркнула: «Профилактика, своевременная диагностика, внимательное отношение к себе — это база, на которой держится благополучие целых семей. Мы постарались сделать всё, чтобы жительницы села могли пройти максимально широкий спектр обследований в одном месте. Всего было осмотрено 166 человек».
Местные жители искренне поблагодарили организаторов за возможность получить квалифицированную медицинскую помощь, не покидая родной населённый пункт.
Внимание к здоровью детей
Не осталась без внимания и забота о подрастающем поколении. Команда профильных специалистов — невролог, хирург, ЛОР, офтальмолог, психиатр, педиатр, эндокринолог и медицинский психолог — посетила местную школу и детский сад. В результате было осмотрено 307 детей, проведены консультации и даны рекомендации по вопросам здоровья и развития.
Просветительская работа и социальная поддержка
Помимо медицинских обследований, акция включала просветительские мероприятия:
лекцию о здоровом образе жизни; мастер‑классы; консультации координатора филиала Фонда «Защитники Отечества»; психологическую, педагогическую и социальную поддержку.
Проведённое мероприятие наглядно продемонстрировало: укрепление здоровья населения — это общая задача, требующая совместных усилий общества и профессионалов для благополучия каждой семьи.
«Замечательно, что "Поезд здоровья" добрался до сел и деревень нашего региона, в частности, Пировых-Городищ! Видеть, как жители, не выезжая из родного села, получают консультации высококлассных специалистов — это понастоящему ценно. Отдельная благодарность врачам, которые приехали из сосед-них больниц и организаторам за внимание к семьям и детям. Такие добрые акции дарят людям уверенность в завтрашнем дне!» - отметил в своих соцсетях депутат Государственной Думы Игорь Игошин.