На прошлой неделе деревня Пировы‑Городищи в Вязниковском районе стала площадкой для проведения масштабной медицинской акции «Поезд здоровья». Инициаторами мероприятия выступили руководство Вязниковской районной больницы совместно с общественным советом Женского движения партии «Единая Россия».Март, символизирующий обновление и пробуждение природы, стал подходящим временем для акцента на вопросах женского здоровья — ведь этот месяц традиционно ассоциируется с чествованием женщин.Жители деревни и близлежащих населённых пунктов получили возможность пройти комплексное медицинское обследование. Взрослые смогли проконсультироваться у опытных специалистов: акушера‑гинеколога; терапевта; дерматолога (с проведением дерматоскопии новообразований кожи); специалистов по УЗИ и ЭКГ‑диагностике.Также проводился забор анализов.В мероприятии участвовали медики из нескольких учреждений: Центральной районной больницы № 2; Областного перинатального центра; Вязниковской районной больницы.Особую ценность представляло присутствие мобильного маммографа из Муромской центральной больницы — благодаря ему женщины старше 40 лет смогли пройти важное профилактическое обследование прямо на месте.Главный врач Вязниковской районной больницы Светлана Максимова подчеркнула: «Профилактика, своевременная диагностика, внимательное отношение к себе — это база, на которой держится благополучие целых семей. Мы постарались сделать всё, чтобы жительницы села могли пройти максимально широкий спектр обследований в одном месте. Всего было осмотрено 166 человек».Местные жители искренне поблагодарили организаторов за возможность получить квалифицированную медицинскую помощь, не покидая родной населённый пункт.Внимание к здоровью детейНе осталась без внимания и забота о подрастающем поколении. Команда профильных специалистов — невролог, хирург, ЛОР, офтальмолог, психиатр, педиатр, эндокринолог и медицинский психолог — посетила местную школу и детский сад. В результате было осмотрено 307 детей, проведены консультации и даны рекомендации по вопросам здоровья и развития.Просветительская работа и социальная поддержкаПомимо медицинских обследований, акция включала просветительские мероприятия:лекцию о здоровом образе жизни; мастер‑классы; консультации координатора филиала Фонда «Защитники Отечества»; психологическую, педагогическую и социальную поддержку.Проведённое мероприятие наглядно продемонстрировало: укрепление здоровья населения — это общая задача, требующая совместных усилий общества и профессионалов для благополучия каждой семьи.«Замечательно, что "Поезд здоровья" добрался до сел и деревень нашего региона, в частности, Пировых-Городищ! Видеть, как жители, не выезжая из родного села, получают консультации высококлассных специалистов — это понастоящему ценно. Отдельная благодарность врачам, которые приехали из сосед-них больниц и организаторам за внимание к семьям и детям. Такие добрые акции дарят людям уверенность в завтрашнем дне!» - отметил в своих соцсетях депутат Государственной Думы Игорь Игошин.