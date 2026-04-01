Министерство регулирования цен и тарифов Владимирской области рассмотрит предельные ставки на проезд в автобусах и троллейбусах Владимира. По проекту приказа максимальный тариф может составить 42 рубля — хотя перевозчики добивались повышения до 50 рублей. Ранее в ведомстве допускали рост на 10–12 %, до 44–45 рублей, с учётом доступности для горожан.Для сравнения: проезд уже подорожал в Собинке, Лакинске (+10 рублей), Александрове и Муроме (+7 рублей), в Коврове — до 45 рублей на автобусах и троллейбусах. В Гусь‑Хрустальном цена не меняется два года (34 рубля), а в Меленках сохранилась градация: 40 рублей наличными и 37 рублей картой.