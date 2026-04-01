Во Владимирской области из‑за попадания навозосодержащих стоков в реку Пекша и её приток Волкушу произошла массовая гибель биоресурсов. Об этом рассказали в прокуратуре региона.Площадь загрязнения достигла почти 500 тыс. кв. м, а содержание загрязняющих веществ в воде превысило норму: аммонийного азота — до 150 раз, фосфатов — до 40 раз.Ущерб окружающей среде оценили более чем в 46 млн рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлёкшее существенный вред рыбным запасам). Расследование находится на контроле прокуратуры.