31 марта в 22:45 на 313‑м километре автодороги М‑7 «Волга» в Вязниковском районе произошло ДТП со смертельным исходом.По данным УМВД по Владимирской области, 38‑летний водитель «ГАЗ Луидор», двигаясь в сторону Москвы, врезался в другой грузовой «ГАЗ», который стоял в левой полосе: его 26‑летний водитель в это время ремонтировал машину. Водитель «ГАЗ Луидор» погиб. По факту ДТП проводится проверка.Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать ПДД: держать дистанцию, учитывать погоду и состояние дорог, заранее снижать скорость перед перекрёстками и пешеходными переходами.