Владимирские врачи спасли 8‑летнюю девочку из Кольчугино, на которую упал снег с крыши. Об этом рассказали в пресс-службе ОДКБ.У ребёнка диагностировали черепно‑мозговую травму и сложный перелом в области левой глазницы с повреждением глазного яблока.В ОДКБ хирурги успешно провели операцию: восстановили положение костных фрагментов и устранили повреждение глаза. Сейчас девочка под наблюдением врачей, её состояние стабильно, идёт процесс восстановления.