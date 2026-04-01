Юный спортсмен из Владимирской области Павел Колгушкин стал призером первенства России U16 по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Крупные соревнования прошли в Уфе и собрали более 570 участников из 65 регионов страны. Об этом поделились в Минспорта региона. Наш земляк выступал в весовой категории до 75 килограмм и сумел войти в тройку сильнейших