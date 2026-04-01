Администрация Владимира продолжает демонтировать незаконные рекламные конструкции. Работы прошли на Октябрьском проспекте: владельцы ранее получили предписания, но не убрали баннеры добровольно.За прошлый год демонтировали около 140 объектов, в текущем — уже 30 вывесок.Владельцы могут забрать их обратно, оплатив расходы на демонтаж. При этом компания не несёт ответственности за возможные повреждения конструкций.