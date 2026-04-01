Во Владимире на базе больницы скорой помощи открывается новая площадка социальной службы под названием «Министерство добрых дел». Соответствующее соглашение сегодня подписали руководитель Министерства соцзащиты Елена Беряцкене и руководители Минздрава области и БСП. Социальные кураторы будут постоянно находиться на связи с пациентами. Они выяснят, кому необходимы услуги сиделки или санитарно-гигиенические изделия, а также какая помощь нужна