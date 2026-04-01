Во Владимире обсудят создание памятника воинам, погибшим в локальных конфликтах. Заседание рабочей группы при Общественной палате Владимирской области пройдёт во Владимирском филиале РАНХиГС.В состав группы вошли представители Общественных палат региона и города, органов власти и некоммерческого сектора.Участникам предстоит определить место установки памятника и утвердить его концепцию. Инициатива ранее получила поддержку губернатора Александра Авдеева.