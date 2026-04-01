Во Владимирской области заметно выросли зарплаты. По словам министра труда и занятости Андрея Григорьева, среднемесячная начисленная зарплата достигла 73 285 рублей — это на 14,9 % больше, чем в 2025 году.Кроме того, денежные доходы на душу населения за год увеличились на 16,6 %, а это заметно опережает уровень инфляции — она составила 9,7 %.Добиться роста помогло увеличение минимального размера оплаты труда и индексация выплат.