Во Владимирской области запускают уникальное проект — «Министерство добрых дел». 31 марта подписали соглашение о его создании. В нем участвуют три организации: Министерство соцзащиты, Минздрав области и Больница скорой помощи города Владимира.«Министерство» заработает прямо на базе больницы. Там будут работать специальные социальные кураторы. Их задача — быть всегда на связи с пациентами. Кураторы будут внимательно следить, кому нужна помощь найти сиделку или обеспечить гигиеническими средствами, оказать другую поддержку, если человек нуждается в особой заботе со стороны государства.