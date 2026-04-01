Во Владимирской области растёт заболеваемость ОРВИ и COVID‑19. По данным Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии, за медицинской помощью обратились 7 956 человек (из них 2 082 — в городе Владимире).Лабораторно подтверждено 63 случая COVID‑19 — на 37,1 % больше, чем неделей ранее. Преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии: сезонные коронавирусы, риновирусы, РС‑вирусы и метапневмовирусы.Жителей призывают соблюдать меры профилактики: обращаться к врачу при симптомах болезни, носить маски в людных местах, чаще мыть руки, проветривать помещения и т. д.