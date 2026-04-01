За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.

Во Владимирской области с 15 апреля по 15 октября 2026 года введён пожароопасный сезон. Постановление об этом уже подписано.Ответственность за тушение пожаров распределена между лесхозами, арендаторами, национальным парком «Мещера», местными властями и филиалами «Оборонлеса». В этот период запрещено разводить костры, бросать окурки, оставлять мусор, использовать пиротехнику, заправлять технику с работающим двигателем и выжигать сухую траву.За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.