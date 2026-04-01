Ущерб окружающей среде превысил 46 млн рублей.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело из‑за загрязнения рек Пекша и Волкуша навозосодержащими стоками. Ущерб окружающей среде превысил 46 млн рублей.По данным прокуратуры и СК, загрязнение произошло в ноябре 2025 года в районе деревни Болдино Петушинского района. Площадь поражённых водных объектов достигла почти 500 тыс. кв. м. В пробах воды выявлено многократное превышение загрязняющих веществ: аммонийного азота — до 150 раз, фосфатов — до 40 раз.В результате массовой гибели биоресурсов обнаружено не менее 250 особей. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлёкшее существенный вред рыбным запасам). Расследование находится на контроле надзорных органов.