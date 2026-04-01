Во Владимирской области с 1 по 5 апреля семь дорожных комплексов фото- и видеофиксации будут работать на новых местах.

Во Владимирской области с 1 по 5 апреля семь дорожных комплексов фото- и видеофиксации будут работать на новых местах. Камеры установят на участках трасс М-7 «Волга» (103 км, 302 км), Р-132 «Золотое кольцо» (316 км, 317 км, западное и восточное соединения с М-7 — 10 км и 26 км), а также на дороге Владимир — Муром — Арзамас (116 км).Мобильные комплексы будут фиксировать нарушения на трассах Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики (1–130 км), Владимир — Муром — Арзамас (20–124 км), Р-132 «Золотое кольцо» (226–255 км, 304–396 км, восточное соединение с М-7 — 7–31 км, основное направление 239–275 км), Сенинские Дворики — Ковров — Шуя — Кинешма (0–13 км, 22–44 км) и Хохлово — Камешково — Ручей (0–21 км, 25–45 км).