СУ СКР по Владимирской области сообщило о возбуждении уголовного дела против жителя Иваново за попытку дать взятку в 160 тыс. рублей за водительские права.По версии следствия, в августе 2025 года мужчина передал деньги знакомому из Александровского района — тот обещал организовать получение удостоверения через связи в полиции Московской области. Права ивановец не получил, а деньги ему вернули лишь в ноябре 2025‑го через третьих лиц.Дело вскрылось при расследовании другого преступления в отношении посредника. Он заключён под стражу по обвинению в организации незаконных азартных игр. Ивановцу вменяют ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий). Идёт сбор доказательств.