Суздальский районный суд Владимирской области вынес приговор 53‑летнему жителю Ковровского района за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.В декабре 2025 года мужчина, ранее уже лишённый прав за пьяную езду, сел за руль «Шкоды Октавиа» — инспекторы ГИБДД остановили машину и подтвердили наличие алкоголя в организме водителя.Суд приговорил нарушителя к 220 часам обязательных работ, лишил права управления транспортом на 2 года 6 месяцев и конфисковал автомобиль. Приговор пока не вступил в законную силу.