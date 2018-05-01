Следователи установили личность 15-летнего подростка, которого подозревают в убийстве девушки на юго-востоке Москвы. В этом им помогли записи с камер видеонаблюдения, сообщает Следственный комитет РФ. Подросток задержан. В ближайшее время мальчику будет предъявлено обвинение.

Следователи установили личность 15-летнего подростка, которого подозревают в убийстве девушки на юго-востоке Москвы. В этом им помогли записи с камер видеонаблюдения, передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.По версии следствия, вечером 30 апреля возле жилого дома по 4-й Новокузьминской улице подросток нанес множественные колото-резаные ранения 22-летней девушке. Она скончалась на месте. Девушка, студентка одного из столичных вузов, незадолго до трагедии сняла деньги в банкомате. Однако деньги, 40 тысяч рублей, нашли в кошельке жертвы нетронутыми.Подросток задержан 1 мая утром. Он оказался зависимым от компьютерных игр и сам признался, что думал, как перенести "игру в реальность". В ближайшее время мальчику будет предъявлено обвинение и будет решен вопрос об избрании меры пресечения.