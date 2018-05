Корреспондент агентства РИА Новости пострадала от слезоточивого газа, который использовала полиция против участников беспорядков на первомайском шествии в Париже. По словам журналистки, десятки человек пострадали, в том числе и она сама, однако в целом ее состояние нормальное.

Корреспондент агентства РИА Новости пострадала от слезоточивого газа, который использовала полиция против участников беспорядков на первомайском шествии в Париже. По ее словам, полиция вначале не реагировала на происходящее, но затем вмешалась, применив против провокаторов в районе вокзала Аустерлиц водометы и слезоточивый газ.По словам журналистки, десятки человек пострадали, в том числе и она сама, однако в целом ее состояние нормальное. В район вокзала стянуты несколько десятков полицейских фургонов и водометы.LIVE NOW: Vandalism breaks out in Paris #MayDay protests https://t.co/RTr6BZnGmS pic.twitter.com/0XfLsRQrpL— Ruptly (@Ruptly) 1 мая 2018 г.Глава МВД Франции Жерар Коллон решительно осудил беспорядки в ходе демонстрации в Париже. По его словам, делается все возможное, чтобы их прекратить.Первомайская демонстрация стартовала от площади Бастилии в Париже, в колонне шло много молодых людей в черных одеждах с масками на лице. По сообщению префектуры полиции Парижа, их около 1200 человек. По ходу движения провокаторы начали громить витрины ресторанов и кафе, в том числе "Макдональдса". Экстремисты также подожгли машину.