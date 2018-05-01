Дымовые шашки, слезоточивый газ и водометы: на улицах Парижа - массовые беспорядки. Все началось на Аустерлицком мосту, где к мирной манифестации неожиданно присоединились более тысячи крайне левых радикалов из движения Черный блок.

Дымовые шашки, слезоточивый газ и водометы: на улицах Парижа — массовые беспорядки. Все началось на Аустерлицком мосту, где к мирной манифестации неожиданно присоединились более тысячи крайне левых радикалов из движения "Черный блок". Потом они успели разбить и разграбить ресторан быстрого питания, поджечь несколько машин и закидать силовиков бутылками с зажигательной смесью.Разбитые витрины, подожженная техника – Франция, похоже, снова разбушевалась. Толпа молодчиков разносит McDonald’s. Всего таких молодых людей, закрывающих лица, по оценкам полиции, — более тысячи. В толпе жгут файеры.Первомайская демонстрация в Париже: плакаты, транспаранты, символика профсоюзных организаций. Манифестация дает понять, насколько сложным остается социальный фон во Франции. Год назад Эммануэль Макрон обещал сплотить общество. На этом строилась его кампания. Сегодня люди, пришедшие на акцию протеста, уверены: президенту это не удалось.Для профсоюзов Первомай — возможность продемонстрировать собственные силы. "1 Мая — символ борьбы за права рабочих. Наши социальные завоевания уничтожаются ради акул капитализма. Надо и дальше бастовать", — говорят люди."Макрон проводит международную политику, подчиняясь распоряжениям Трампа и НАТО. А нашей стране нужна независимая внешняя политика, как во времена де Голля или того же Ширака, который не стал влезать в Ирак, — уверены митингующие. — Ошибка Макрона — в том, что он был выбран. Мы будем бороться против либеральной политики, которую он проводит".Первомай — еще и парад политической сатиры, где главный герой — снова Макрон. Вот президент Франции в образе Хитмэна — героя кинематографа и компьютерных игр. Вот Макрон — Робин Гуд, целящийся в пенсионеров.Индикатор политических настроений. Экономической политикой Макрона здесь явно недовольны. Сам Макрон — в десяти тысячах километрах от Парижа, в Сиднее. Официальный визит в Австралию — причина вроде бы уважительная. Но зато оппоненты вовсю атакуют президента. Прежде всего левые.В центре Парижа — представители разных политических сил и течений. Вот французские коммунисты. Активисты раздают газеты. Главная тема — забастовки на железной дороге. На столах коммунистов значки — Карл Маркс и Роза Люксембург. На флагах — серп и молот."Долгое время Советский Союз был символом борьбы против американского империализма во время холодной войны. А сейчас нет силы, которая противостояла бы США. Они могут делать что захотят. Бомбят суверенные страны", — возмущены коммунисты.Вчерашняя соперница Макрона Марин Ле Пен — на юге страны. Отдав в Каннах дань памяти Жанне Д'Арк, Ле Пен — уже в соседней Ницце снова обрушивается на европорядки."Сегодня очевидно, что в Европе наблюдается мощное восстание против экономической и миграционной политики проводимой Европейским Союзом. Такая Европа похожа на тюрьму,к оторая работает только с шантажом и угрозами. А мы закладываем первый камень Европы, которая уважает суверенитет наций и уважает суверенитет народов", — отметила Марин Ле Пен.Французская пресса долго восхищалась Макроном, начиная с его выдвижения, мол, ни одной политической ошибки, все как по нотам. Но размах протестов дает основания задать вопрос: не сфальшивил ли президент?