Россиянин Заур Кабалоев завоевал бронзу на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в весе до 63 кг. Эта медаль стала первой для сборной России на турнире, который проходит в Каспийске. В схватке за место на подиуме Кабалоев сумел победить болгарина Николая Вичева со счетом 9:0.

Россиянин Заур Кабалоев завоевал бронзу на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в весе до 63 кг. Эта медаль стала первой для сборной России на турнире, который проходит в Каспийске. В схватке за место на подиуме Кабалоев сумел победить болгарина Николая Вичева со счетом 9:0.Еще одна бронзовая медаль досталась молдаванину Дониору Исламову, победившему Ивана Лизатовича из Хорватии (2:1). Золото чемпионата Европы в этой категории завоевал румын Михай Михут. В финале он выиграл у норвежца Стига-Андре Берга со счетом 3:2, сообщает ТАСС.Чемпионат Европы по спортивной борьбе, который проходит в Дагестане, завершится 6 мая.