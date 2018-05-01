Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален опроверг информацию о том, что получил предложение стать тренером сборной России по биатлону. Ранее сообщалось, что норвежец может возглавить мужскую команду после того, как Союз биатлонистов России расстался с немцем Рико Гроссом.

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален опроверг информацию о том, что получил предложение стать тренером сборной России по биатлону. Ранее сообщалось, что норвежец может возглавить мужскую команду после того, как Союз биатлонистов России расстался с немцем Рико Гроссом."Я впервые слышу об этом от вас, — сказал Бьорндален, которого цитирует ТАСС. — Я думал о том, чтобы стать тренером, но сейчас об этом речи не идет".