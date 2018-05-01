Продюсер Яна Рудковская стала жертвой настоящей массовой атаки со стороны своих недоброжелателей в Сети. Злопыхатели не только раскритиковали ее внешний вид, но и обвинили в обмане.

Продюсер Яна Рудковская стала жертвой настоящей массовой атаки со стороны своих недоброжелателей в Сети. Злопыхатели не только раскритиковали ее внешний вид, но и обвинили в обмане.Своим аристократизмом, красотой и сонмом других положительных качеств Яна Рудковская выделяется даже на фоне других достойных представителей отечественного шоу-бизнеса. Именно это, уверены ее многочисленные поклонники, не дает покоя разнообразным недоброжелателям, которые только и ищут повод обвинить или раскритиковать красавицу.Поводом для очередной атаки на Яну Рудковскую стал ее снимок из французской столицы. На фотографии продюсер сидит на подоконнике у открытого окна на фоне залитой солнцем зеленой лужайки и держит в руках чашку. "Ну здравствуй,любимый Париж,я скучала 💚(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала этот излучающий умиротворение кадр она.Однако далеко не на всех снимок подействовал умиротворяюще. Активизировались злопыхатели, которые тут же принялись обвинять Яну Рудковскую во лжи. Дескать, в Париже температура едва поднялась до пяти градусов тепла и поливает дождь, что не соответствует обстановке на фотографии. Некоторые подписчики и вовсе заявили, что сейчас находятся во французской столице, но комфортно перемещаться по городу могут только в пуховике."В Париже 1 градус, дождь))) Оставьте ваши понты, "madame ")))", "У вас явно какой то особенный микроклимат, я сегодня в шапке и с зонтом :)", "Врушка", "Я сейчас в Париже в пуховике,это такая игра?", "В Париже +5 и дождь сейчас 🤓🤪", – устроили в комментариях своеобразную перепись парижане.Часть недоброжелателей пошли еще дальше и решили раскритиковать также внешний вид Яны Рудковской. "Брехуха и хвастуха и ноги старческие уже.прятать надо....", – вынес свой вердикт некий комментатор.Отметим, положительных отзывов под снимком все равно оказалось больше. Многие отметили красоту кадра, а также самой Яны Рудковской.