Главный тренер итальянского футбольного клуба Наполи Маурицио Сарри может покинуть команду по окончании сезона и возглавить итальянский Челси. При этом основным кандидатом на его место называется нынешних наставник лондонского клуба Антонио Конте.

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Наполи" Маурицио Сарри может покинуть команду по окончании сезона и возглавить итальянский "Челси". При этом основным кандидатом на его место называется нынешних наставник лондонского клуба Антонио Конте.Кроме Конте, которому ради должности в неаполитанском клубе придется пойти на уменьшение зарплаты, среди кандидатов на наставника "Наполи" президент клуба Аурелио Де Лаурентис рассматривает Симоне Индзаги, Рафаэля Бенитеса, Марко Джампаоло и Унаи Эмери, сообщает Чемпионат.com.