В Крыму столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в результате госпитализированы девять человек. Пострадали пятеро детей и четверо взрослых.

В Крыму столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в результате госпитализированы девять человек. Пострадали пятеро детей и четверо взрослых, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Крыма.Пять детей находятся в детской клинической больнице, двое из них — в реанимации в тяжелом состоянии. Трое пострадавших детей — в состоянии средней степени тяжести: один — в травматологии, один — в хирургии, один — в нейрохирургии.Из четверых пострадавших взрослых один находится в тяжелом состоянии в реанимации, один — в нейрохирургии, двое — в травматологии.Микроавтобус Ford и легковой автомобиль Skoda столкнулись лоб в лоб на 25-м километре Евпаторийской трассы в районе села Скворцово. Причина аварии устанавливается, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.