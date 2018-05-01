В Праздник весны и труда в России повысился минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Теперь он стал равен прожиточному минимуму. В партии Единая Россия отметили, что этот шаг является долгожданным и важным решением, которое позволит улучшить жизнь миллионов россиян.

В Праздник весны и труда в России повысилсяминимальный размер оплаты труда (МРОТ). Теперь он стал равен прожиточному минимуму. Впартии "Единая Россия" отметили, что этот шаг является долгожданным иважным решением, которое позволит улучшить жизнь миллионов россиян.Уравнивание МРОТ и прожиточного минимума уже с 1 мая– инициатива президента Владимира Путина. С сегодняшнего дня минимальный размероплаты труда, ранее составлявший 9489 рублей (85% от величины прожиточногоминимума), составляет 11163 рубля в месяц.Как отметила заместитель секретаря Генсовета"Единой России" Ольга Баталина, МРОТ будет ежегодно индексироваться."Сейчас заработную плату в минимальном размере получают три миллиона человек,половина из которых работает в бюджетном секторе. Во многих бюджетныхорганизациях оклад привязан к величине МРОТ", – отметила она. Баталинаотметила, что зарплаты бюджетников в среднем вырастут в 2018 году на 14%.Заместитель секретаря Генсовета "ЕР"обратила внимание, что с января 2018 года размер страховых взносов дляиндивидуальных предпринимателей отвязан от минимального размера оплаты труда.Отныне это фиксированная сумма. По ее словам, в противном случае существенныйрост затрат мог бы привести к сокращению числа предпринимателей, уходу в теньнекоторых из них.В свою очередь, первый замглавы фракции "ЕдинаяРоссия" в Госдуме по законопроектной деятельности Андрей Исаев отметил,что рост МРОТ с 1 мая составляет 17,6%. "Доведение минимального размера оплатытруда до прожиточного минимума – чрезвычайно важное решение, направленное наулучшение жизни миллионов работающих граждан и на декриминализациюотечественной экономики", – сказал парламентарий. Он напомнил, что зареализацию этой меры боролись многие общественные движения, в первую очередьпрофсоюзы.К повышению уровня МРОТ страна шла почти 17 лет,отметил председатель Социальной платформы партии, руководитель комитета Совфедапо социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, было необходимо, чтобыдля этого были созданы все экономические условия. "Чтобы поднялась системаоплаты в бюджетной сфере", – подчеркнул сенатор.Законодатель отметил, что минимальный размер оплатытруда будет повышаться при дальнейшем увеличении прожиточного минимума.Рязанский пояснил, что для этого нужно выполнить несколько условий: найтисредства в экономике, решить проблемы субъектов, у которых вводятсядополнительные коэффициенты к зарплате и процентные надбавки, установленные наобщероссийском уровне. Кроме того, сказал сенатор, к этому решению необходимоподготовить малый бизнес. "Однако уже сейчас ясно, что от выравниванияМРОТ и прожиточного минимума социальная и бюджетная сфера только выигрывают", -сказал глава Социальной платформы "ЕР".Повышение уровня минимального размера оплаты трудаотразится и на сотрудниках общественных организаций инвалидов. Об этом заявилкоординатор партийного проекта "Единой России" "Единая страна -доступная среда", зампред думского комитета по труду, социальной политикеи делам ветеранов Михаил Терентьев. "Хотелось бы обратить внимание наобщественные организации инвалидов, которые во многом выполняют государственныефункции. Им придется изыскать дополнительные ресурсы по приведению зарплатынизкооплачиваемых сотрудников в соответствии с МРОТ", – сказал законодатель.В свою очередь, член комитета Госдумы по труду,соцполитике и делам ветеранов Татьяна Сапрыкина назвала закон о повышении МРОТ однимиз знаковых нормативно-правовых актов, одобренных нижней палатой седьмогосозывы. По словам парламентария, это – справедливое решение, говорящее оготовности государства к его реализации. Законодатель подчеркнула, что Россияпережила самые сложные кризисные времена, и теперь готова к такому обдуманномуи взвешенному шагу, очень важному для наших граждан.Один из существенных плюсов от реализации этой меры– декриминализация зарплат, уверена Сапрыкина. "Работодатель должен будет "набумаге" выплатить человеку обоснованную, не менее МРОТ, заработную плату",– сказала она. Парламентарий добавила, что именно от минимального размера оплатытруда зависят социальные выплаты, к примеру, по беременности и родам, побольничному листу, а также многие другие.Напомним, изначально уравнять МРОТ с прожиточнымминимумом планировалось с 1 января 2019 года. Однако в начале 2018 года президентРоссии Владимир Путин на встрече с рабочими Тверского вагоностроительногозавода заявил, что два этих показателями следует уравнять уже с мая этого года.Глава государства подчеркнул, что МРОТ будет периодически индексироваться и ужене опустится ниже прожиточного минимума.Депутаты Госдумы приняли соответствующий закон вокончательном чтении в феврале. Владимир Путин подписал документ 7 марта.