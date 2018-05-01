Кубок чемпионата мира по футболу был доставлен специальным авиарейсом во Владивосток из Токио. Во вторник, 1 мая, в Приморском крае стартует заключительный, третий, этап мирового тура.

Кубок чемпионата мира по футболу был доставлен специальным авиарейсом во Владивосток из Токио. Во вторник, 1 мая, в Приморском крае стартует заключительный, третий, этап мирового тура.После торжественной встречи в аэропорту легендарный трофей перевезут на центральную площадь Владивостока, где состоится специальная церемония, после которой начнется товарищеский матч, в котором сыграют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, чемпион мира по футболу бразилец Жилберту Силва и супермодель Наталья Водянова. Трофей будет выставлен в специальном шатре на центральной площади Владивостока 1 и 2 мая, сообщает "Интерфакс".После столицы Приморья главный трофей чемпионата мира посетит еще восемь российских городов — Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москву.