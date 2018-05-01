Лидеры Южной Кореи и КНДР согласились, что лучшим местом для встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом будет демилитаризованная зона Пханмунджом. Мун Чжэ Ин сумел убедить в этом северокорейского лидера, приведя ряд аргументов.

Лидеры Южной Кореи и КНДР согласились, что лучшим местом для встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом будет демилитаризованная зона Пханмунджом. Мун Чжэ Ин сумел убедить в этом северокорейского лидера, приведя ряд аргументов.Во-первых, Ким Чен Ыну будет удобно добираться до Пханмунджома, расположенного между двумя Кореями. Во-вторых, в демилитаризованной зоне уже есть вся техника, необходимая для информационного освещения мероприятия. При этом часть мероприятий, запланированных в рамках встречи лидеров США и Северной Кореи, может пройти на территории зоны со стороны КНДР, передает РИА Новости.Трамп ранее заявлял, что собирается назначить встречу с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме либо в Сингапуре.27 апреля в Пханмунджоме прошла историческая встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. Ее итогом стала совместно принятая декларация о денуклеаризации, а также о налаживании отношений между Кореями. Пхеньян и Сеул даже перешли на общее время. 5 мая КНДР переведет стрелки часов на 30 минут вперед.