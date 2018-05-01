В Петербурге несколько человек попали под танк. Это произошло на фестивале Боевая сталь, где посетителям предлагали прокатиться на военной технике.

В Петербурге несколько человек попали под танк. Это произошло на фестивале "Боевая сталь", где посетителям предлагали прокатиться на военной технике.Название фестиваля — "Боевая сталь" — полностью отражает концепцию мероприятия. Та самая "боевая сталь" весом в несколько тонн лихо курсирует по территории парка трехсотлетия в Санкт-Петербурге. Праздным зевакам и тем, кто нарочно пришел в парк оценить боевую мощь советского танкостроения, предлагали покататься на Т-60. Стоимость развлечения — всего 300 рублей. Деньги смешные, а впечатления невероятные. Правда, как оказалось, не всегда в положительном смысле.Участники экстремального аттракциона буквально кубарем катятся под танк. Разглядеть случившееся поближе позволяет камера GoPro, снимавшая все от первого лица. Ее зафиксировал на себе один из пострадавших — 33-летний Петр Назаров. Теперь он вынужден ходить в гипсе и на костылях.Назаров и подумать не мог, что танковая прогулка может закончиться переломом лодыжки. Вместе с ним прокатиться на броне Т-60 решили и двое школьников 15 и 10 лет. Никакого инструктажа перед поездкой проведено не было, и не было выдано никаких средств безопасности.Пострадавший рассказывает, что заехавший на трамплин танк накренился. "Люди, которые сидели здесь, просто покатились вниз, — говорит Назаров. — Секунды две-три он меня еще тащил буквально на себе, я держался за танк, он меня тащил на себе до середины гусеницы, моя нога просто увязла".Дети, к счастью, под гусеницы военного танка не попали. Отделались ушибами, ссадинами и испугом. Впрочем, события дня вчерашнего на развлекательную программу фестиваля дня сегодняшнего никак не повлияли. "Боевая сталь" продолжает катать своих посетителей, цена осталась прежней. Речь о кассовом чеке не идет, 300 рублей организаторы кладут себе в карман. В парке о случившемся стараются не вспоминать — в отличие от Следственного комитета, который заинтересовался организаторами"Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка, — сообщают в СК. — В настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе, направлены запросы на истребование разрешительной документации на проведение указанных мероприятий. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение".Как оказалось, организаторы фестиваля не имеют не только средств безопасности, но и разрешения на проведение увеселительных мероприятий. Свое "да" "Боевой стали" сказали лишь в комитете благоустройства Санкт-Петербурга, в то время как комитет культуры на запрос ответил отказом."Мы отказали, — сообщает Константин Сухенко, председатель комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга. — Каким образом военная техника работала там и на каких основаниях оказывались услуги населению, мне неизвестно".Безопасность – превыше всего, но, видимо, это не единственное, о чем организаторы фестиваля не обеспокоились. Специалисты в преддверии майских праздников советуют: перед тем, как согласиться на увлекательный аттракцион, не стесняйтесь спросить о его безопасности и предлагаемых средствах защиты, если их нет – лучше отказаться. Ведь неповторимые впечатления будут напрочь испорчены, если вы получите травму.