Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли пренебрежительно отзывался об умственных способностях президента США Дональда Трампа. Сам Келли отверг эти слухи и назвал свои отношения с Трампом невероятно откровенными и крепкими.

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли пренебрежительно отзывался об умственных способностях президента США Дональда Трампа. Сам Келли отверг эти слухи и назвал свои отношения с Трампом "невероятно откровенными и крепкими".По сведениям телеканала NBC, в последние месяцы "Келли перед помощниками Трампа в администрации изображает из себя последний бастион, который не дает произойти катастрофе, обуздывая беспорядочные импульсы президента". По словам источников телеканала, "он называл Трампа идиотом несколько раз в подтверждение своей точки зрения".В публикации отмечается, что данные высказывания Келли негативно сказываются на дисциплине среди сотрудников Белого дома. Трамп и Келли якобы устали друг от друга. По мнению некоторых экспертов, Келли может уйти со своего поста в предстоящем июле.Сам Джон Келли опроверг негативные заявления о Трампе, отметив, что он предан президенту, его повестке дня и Америке, и заявив, что сообщения телеканала — "жалкая попытка очернить президента Трампа"."Я провожу с президентом больше времени, чем кто-либо еще, и у нас невероятно откровенные и крепкие отношения. Он всегда знает мою позицию, и мы оба знаем, что эта история — "полная чушь", — говорится в заявлении Келли.Дональд Трамп ранее провел ряд крупных перестановок в администрации США. Он, в частности, объявил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона и своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Кроме того, президент уволил министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина. Белый дом также покинул глава Национального экономического совета Гэри Кон, сообщает ТАСС.