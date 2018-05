Следствие пока что не выявило непосредственных подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил на слушаниях в парламентском комитете по обороне британский советник по национальной безопасности Марк Седвилл. Ранее The Daily Telegraph писала, что полиция и разведка Великобритании идентифицировали основных подозреваемых.

Следствие пока что не выявило непосредственных подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом, передает "Интерфакс", заявил на слушаниях в парламентском комитете по обороне британский советник по национальной безопасности Марк Седвилл."Пока что нет", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.По словам Седвилла, британские спецслужбы принимают меры для защиты других перебежчиков в Великобританию, которым может угрожать опасность.Investigators probing the #salisburyattack have found ZERO suspects, it has emerged. The UK's national security adviser, Sir Mark Sedwill, who coordinates MI5/6 and GCHQ blames, amongst other things, a lack of CCTV, even though police said they had thousands of hours of footage.— Adam Aspinall (@MirrorAsp) 1 мая 2018 г.Ранее британская The Daily Telegraph писала, что полиция и разведка Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей. Представители британских властей считают, что покушение на Скрипалей выполнила ударная группа, контролируемая российским правительством.Также сообщалось, что британская полиция подозревает в причастности к попытке отравления Скрипалей в Солсбери в начале марта бывшего агента ФСБ, работавшего под псевдонимом "Гордон". Как писал британский таблоид The Sunday People, этот 54-летний "экс-агент ФСБ" предположительно использовал вымышленное имя "Михаил Савицкис" и еще два псевдонима. Полиция не исключает, что он уже вернулся из Великобритании в Россию. В целом, по версии полиции, за отравлением Скрипалей стояла группа из шести человек.