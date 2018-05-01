Полиция восстановила порядок на улицах Парижа, где первомайскую демонстрацию омрачили выходки хулиганов из леворадикальных группировок. По словам префекта полиции Парижа Мишеля Дельпюэша, во время беспорядков на демонстрации в Париже были задержаны 200 человек, примерно 40 из них направлены в полицейские участки.

Полиция восстановила порядок на улицах Парижа, где первомайскую демонстрацию омрачили выходки хулиганов из леворадикальных группировок. По данным французских профсоюзов, в манифестации приняли участие более 55 тысяч человек — это почти на треть меньше, чем год назад.В этот раз около 1200 радикально настроенных молодых людей в черной одежде и масках выстроились в коробку в начале колонны, начались столкновения с полицией, взрывы петард и дымовых шашек. Демонстранты атаковали ресторан сети "Макдоналдс", стали бить витрины, поджигать баки с мусором, машины и велосипеды.Разгромлена станция обслуживания автомобилей "Рено" и автошкола — здание забросали бутылками с зажигательной смесью, передает ТАСС. Множество инцидентов произошло в районе вокзала Аустерлиц. Полиция применила против агрессивной части манифестантов слезоточивый газ и водометы. Полиция в связи с беспорядками изменила маршрут первомайского шествия.По словам префекта полиции Парижа Мишеля Дельпюэша, во время беспорядков на демонстрации в Париже были задержаны 200 человек, примерно 40 из них направлены в полицейские участки. Глава МВД Франции Жерар Коллон и мэр Парижа Анн Идальго заявили, что решительно осуждают произошедшие беспорядки, передает РИА Новости.