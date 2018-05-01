Украинский президент Петр Порошенко похвастался в Фейсбуке боевым модулем Дуплет с усовершенствованной системой огня.

Украинский президент Петр Порошенко похвастался в "Фейсбуке" боевым модулем "Дуплет" с "усовершенствованной системой огня". По его словам, в ходе испытаний выяснилось, что боевые характеристики изделия улучшились – теперь оно может самостоятельно "сопровождать цели, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь как днем, так и ночью".В связи с испытаниями "Дуплета" лидер Украины написал, что власти продолжают работать над укреплением армии.Ранее глава государства сообщал о другой военной новинке — модифицированном противотанковом управляемом комплексе "Скиф".