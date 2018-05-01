Информация о том, что актер Никита Джигурда не только успел получить наследство предпринимательницы Людмилы Браташ, но и потратил часть из свалившихся на него миллионов на покупку недвижимости, оказалась уткой. Об этом сообщили как независимые эксперты, так и адвокат фигуристки Марии Анисиной.

Информация о том, что актер Никита Джигурда не только успел получить наследство предпринимательницы Людмилы Браташ, но и потратил часть из свалившихся на него миллионов на покупку недвижимости, оказалась уткой. Об этом сообщили как независимые эксперты, так и адвокат фигуристки Марии Анисиной.Эпопея с попытками Никиты Джигурды получить наследство миллионерши Людмилы Браташ, с которой артист был очень близок, продолжается. Доказать свое право на оставленные бизнес-леди богатства ему необходимо в суде. Впрочем, в Сети появились слухи о том, что актер выиграл суд в США и не только получил доступ к деньгам, но и успел потратить часть из них на покупку земельного участка на берегу притока Волги.По мнению адвокатов, а также сестры Людмилы Браташ, которая продолжает настаивать на своем праве на наследование, эти слухи – не более чем обман. "Сообщение очень похоже на утку. У Браташ осталась родная сестра, гражданка Беларуси, которая является наследницей по закону", – цитирует сайт "Комсомольская правда" независимого юриста Александра Разумовского.Он напомнил, что в российском суде до сих пор рассматривается дело, в котором родственница миллионерши пытается оспорить бумагу о праве Никиты Джигурды на наследство. И сам артист подавал в суд как в России, так и во Франции. Причем французские судьи отложили рассмотрение вопроса до тех пор, пока решение не вынесут их российские коллеги."В США, если бы такой суд состоялся, судьи должны были поинтересоваться, есть ли у покойной наследники по закону. К тому же в Америке даются большие сроки для возможности обжалования решения суда. Так что получить наследство за такое рекордно кроткое время Джигурда просто не смог бы", – вынес вердикт специалист.То, что сообщение о получении наследства – блеф, уверена и сама сестра Людмилы Браташ Светлана Романова. "То, что он якобы получил наследство моей сестры в Америке, – очередная чушь. Я, как наследница по закону, об этом бы знала", – подчеркнула она."Информация о том, что Джигурда уже получил наследство Браташ, не соответствует действительности", – согласилась со всеми адвокат Марины Анисиной Оксана Филачева. Она напомнила, что рассмотрение вопроса о наследстве в Мосгорсуде назначено на 7 мая. "Лично у меня нет сомнения в легитимности завещания. Но то, что Джигурда уже получил часть наследства и даже что-то на него купил, – такого, конечно, нет. Никакого суда в Америке не было", – подчеркнула юрист.