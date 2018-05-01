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<a href="http://33live.ru/novosti/01-05-2018-real-stal-pervym-finalistom-ligi-chempionov.html" target="_blank">Реал стал первым финалистом Лиги чемпионов</a> - Мадридский Реал первым вышел в финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2017/18. В ответной полуфинальной игре испанская команда на домашнем поле сыграла вничью с мюнхенской Баварией. Встреча завершилась со счетом 2:2. Этот результат позволил Реалу пробиться в финал.