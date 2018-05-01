Глава Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини заявил, что главный тренер санкт-петербургского Зенита Роберто Манчини готов возглавить национальную сборную, однако пока еще ничего не решено. Ситуация должна проясниться 13 мая, когда стороны снова встретятся для обсуждения деталей.

Глава Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини заявил, что главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Роберто Манчини готов возглавить национальную сборную, однако пока еще ничего не решено. Ситуация должна проясниться 13 мая, когда стороны снова встретятся для обсуждения деталей."Вчера состоялась встреча вице-президента Алессандро Костакурты, генменеджера Леле Ориали и Роберто Манчини, который выразил заинтересованность в работе со сборной Италии и готовность расторгнуть контракт с "Зенитом" ради этого", — приводит слова Фаббричини ТАСС.Кроме того, он заявил, что финансовые возможности Федерации футбола Италии ограничены. "Мы начнем обсуждать детали соглашения и зарплату 13 мая, после окончания сезона в чемпионате России. Хочу сказать, что ничего не решено", — заявил футбольный функционер.Напомним, что ранее появилась информации о том, что Манчини будет получать в сборной Италии 4 миллиона евро в год.